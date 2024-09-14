في البصرة.. انتحار فتاة واعتقال شيخ عشيرة "ابتزّ" شركة نفطية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بتسجيل حالة انتحار واعتقال شيخ عشيرة بمنطقتين مختلفتين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من مكافحة الاجرام في شمال البصرة اعتقلت شيخ عشيرة بناءً على مذكرة قبض صادرة من محكمة تحقيق المدينة".

وبين المصدر، ان "تهمة شيخ العشيرة التي جرى اعتقاله بسببها هي ابتزاز الشركات النفطية في مناطق شمال البصرة".

وتابع المصدر، كما ان "فتاة في العشرينات من عمرها اقدمت على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزلها بمنطقة الغازية في ناحية خور الزبير جنوبي المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".