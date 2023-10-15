في البصرة .. اعتقال ضابط شرطة يساوم النّاس بمبالغ مالية مقابل إنجاز قضاياهم التحقيقية

في البصرة .. اعتقال ضابط شرطة يساوم النّاس بمبالغ مالية مقابل إنجاز قضاياهم التحقيقية
2023-10-15T08:39:05+00:00

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على ضابط في شرطة محافظة البصرة يقوم بأخذ الرشوة مقابل تمشية معاملات وقضايا المواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية - و بالجرم المشهود - ألقت القبض على ضابط برتبة رائد منسوب لشرطة البصرة يقوم بمساومة المواطنين مقابل إنجاز قضاياهم التحقيقية مقابل 500 الف دينار عراقي 

ووفقا للمصدر، فقد تم نصب كمين محكم، والقبض عليه وبحوزته المبلغ انف الذكر داخل عجلته كما تم ضبط 4 قضايا تحقيقية اصلية لديه.

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