سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في الانبار ونينوى.. القبض على 5 دواعش وتاجر مخدرات وضبط احزمة ناسفة

Category: أمـن

Date: 2022-04-05T18:27:15+0000
في الانبار ونينوى.. القبض على 5 دواعش وتاجر مخدرات وضبط احزمة ناسفة

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة من عناصر داعش وتاجر مخدرات وضبط أحزمة ناسفة في عمليات متفرقة بمحافظتي نينوى والانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز استخبارات الفرق العاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرون من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في تلك القواطع، تمكنت من القاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي الانبار ونينوى من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وبينت ان العمليات "تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة الى "ضبط خمسة احزمة ناسفة في الانبار وغرب نينوى، وتم تفجيرها موقعياً، فيما تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب".

من جانب اخر، اشارت الى انه "تم القاء القبض على تاجر مخدرات في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار".

واضافت "تم تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المعنية وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

related

في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

Date: 2021-06-02 17:10:58
في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

الانبار و نينوى.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وتضبط عبوات

Date: 2021-09-14 17:09:42
الانبار و نينوى.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وتضبط عبوات

القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

Date: 2021-03-03 17:36:14
القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

القبض على 3 عناصر من داعش في الانبار

Date: 2021-06-16 18:59:45
القبض على 3 عناصر من داعش في الانبار

اعتقال 15 داعشياً والعثور على عجلة مفخخة في نينوى

Date: 2021-02-08 13:02:54
اعتقال 15 داعشياً والعثور على عجلة مفخخة في نينوى

الاستخبارات العراقية تطيح بـ 11 ارهابياً في محافظتين "شغلوا مناصب بداعش"

Date: 2021-07-29 10:37:18
الاستخبارات العراقية تطيح بـ 11 ارهابياً في محافظتين "شغلوا مناصب بداعش"

الانبار ونينوى.. القبض على اربعة "ارهابيين" والوصول إلى نفق وصواريخ وعبوات

Date: 2022-03-24 07:52:37
الانبار ونينوى.. القبض على اربعة "ارهابيين" والوصول إلى نفق وصواريخ وعبوات

القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل

Date: 2021-05-22 12:28:56
القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل