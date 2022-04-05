في الانبار ونينوى.. القبض على 5 دواعش وتاجر مخدرات وضبط احزمة ناسفة

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة من عناصر داعش وتاجر مخدرات وضبط أحزمة ناسفة في عمليات متفرقة بمحافظتي نينوى والانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز استخبارات الفرق العاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرون من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في تلك القواطع، تمكنت من القاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي الانبار ونينوى من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وبينت ان العمليات "تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة الى "ضبط خمسة احزمة ناسفة في الانبار وغرب نينوى، وتم تفجيرها موقعياً، فيما تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب".

من جانب اخر، اشارت الى انه "تم القاء القبض على تاجر مخدرات في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار".

واضافت "تم تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المعنية وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".