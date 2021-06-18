في الانبار.. "دكة عشائرية" عابرة للمحافظات ورسائل تهديد بسبب "مبلغ مالي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بتعرض منزل مواطن في بلدة حصيبة الشرقية، شرقي مدينة الرمادي، لوابل من الرصاص نفذه مجهولون لاذوا بعدها بالفرار.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "التحقيقات تشير إلى أن المسلحين قادمين من مدينة الكوت بمحافظة واسط وأقاموا ما يعرف بـ(الدكة العشائرية) بسبب مشاكل مالية مع صاحب المنزل".

واشار إلى أن "المنفذين تركوا رسالة ورقية لصاحب المنزل الذي كانت زوجته وأطفاله فقط بالمنزل خلال إطلاق النار".

وتابع أنه "بحسب ما كشفه المتعرض له بالهجوم، فقد كتب على ظرف الرسالة، ( هذا إنذار بسيط والقادم لا يحمد عقباه.. افتح الظرف ) وبداخله رسالة كتب فيها ( بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى الأخ/ أبو منتصر، اليوم تنبيه فقط، وقد أعذر من أنذر.. أرجوا التسديد ما في دمتك. ابن واسط)".

فيما لم تعلق القيادات الأمنية في محافظة الأنبار حول كيفية دخول المسلحين وعبورهم نقاط التفتيش والحواجز العسكرية على مداخل مدن الانبار، لكن شهود عيان تحدثوا عن مغادرة المسلحين للمنطقة من خلال الطريق الدولي السريع المتجه الى بغداد دون إيقافهم.