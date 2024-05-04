في اربيل وبغداد. مشاجرة اطفال تتحول إلى اشتباك بالسلاح ومقتل شخص وانتحار امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي يوم السبت باندلاع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في اربيل وجرح اربعة اشخاص على اثرها، فيما سجلت بغداد مقتل شخص وانتحار امرأة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "عراكاً بين عائلتين متجاورتين في منطقة ( بهاري نوي) بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان".

واضاف ان "العراك بدأ بالأيدي وتطور إلى استخدم أسلحة الكلاشنكوف ما تسبب باصابة اربعة اشخاص".

واوضح المصدر ان "الخلاف بين العائلتين كان بسبب الأطفال كونهما مجاورتين لبعضهما".

وأشار إلى ان القوات الأمنية ألقت القبض على عدة أشخاص بتهمة الضلوع في اشتباكات اليوم في اربيل.

أما في العاصمة الاتحادية بغداد؛ أبلغ مصدر أمني وكالتنا؛ أن امرأة تولد 1988 انتحرت بأسلوب الشنق مستخدمة حبل معلق في سقف الغرفة ضمن منطقة حي السفير شرقي بغداد.

وأضاف المصدر؛ أنه حسب المعلومات الواردة أن اسباب الانتحار تعود لخلافات عائلية.

وفي حادث آخر سجلته بغداد؛ قال المصدر؛ إن مشاجرة بين شخصين اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن شارع المدارس في منطقة الامين الثانية.

وتابع المصدر؛ أن استخدام السلاح تسبب بمقتل احد طرفي المشاجرة.