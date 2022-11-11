في اربيل.. القبض على متهم هارب من بغداد قتل 3 من أفراد عائلته

شفق نيوز/ أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان يوم الجمعة، القبض على متهم هارب مطلوب من قبل الحكومة الاتحادية ببغداد على خلفية جريمة قتل.

وذكر بيان لمجلس أمن إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأجهزة الأمنية التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان تلقي القبض على المتهم الهارب (علي مجيد هاشم محمد) في مدينة أربيل، المتهم بقتل ثلاثة من أفراد عائلته في مدينة بغداد".

وأشار البيان إلى أن "المتهم علي مجيد هاشم محمد وهو من مواليد 1999 ومن سكنة بغداد، أقدم بتأريخ 8 تشرين الثاني/ 2022 على قتل ثلاثة من أفراد عائلته من بينهم والدته (زهراء علي حسين) وشقيقتيه كل من (دعاء مجيد هاشم محمد و بشرى مجيد هاشم محمد)، وبعد ارتكاب جريمته هرب إلى اقليم كوردستان بغيةَ الفرار من القوات الأمنية والهروب الى خارج البلاد".

ولفت البيان إلى أنه "بعد جمع المعلومات عن المتهم والتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية العراقية، تمكنت مديرية آسايش أربيل بتأريخ 10 تشرين الثاني/ 2022 من ألقاء القبض على المتهم وأثناء التحقيق معه أعترف بجريمته".