"فيسبوك" يشعل نزاعاً مسلحاً مع أشقاء برلماني جنوبي العراق

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، باندلاع تبادل لإطلاق النار بين طرفين في مدينة الصدر وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أحد أطراف النزاع هم أشقاء عضو مجلس النواب الحالي عن ائتلاف "الأساس العراقي" داود العيدان، مبيناً أن سبب الشجار يعود إلى تعليق على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأضاف المصدر أن قوات أمنية طوقت مكان الحادث وسيطرت على الموقف، من دون تسجيل أي أضرار تُذكر لدى طرفي الشجار المسلح.