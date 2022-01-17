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فيديو يوثق اعتداء أفراد بنجدة بغداد على مواطن في الكرادة

Category: أمـن

Date: 2022-01-17T13:19:07+0000
فيديو يوثق اعتداء أفراد بنجدة بغداد على مواطن في الكرادة

شفق نيوز / رصد مقطع فيديو، اعتداء أفراد في مديرية نجدة بغداد، يوم الاثنين، على مواطن ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وأظهر الفيديو، الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء منتسبين اثنين في نجدة بغداد، على المواطن، الذي بدى لا حول له ولا قوة، وهو يتلقى ضربة بأخمس السلاح على صدره.

وفي هذا الشأن، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "المعتدين جرى إيداعهم التوقيف على الفور، وفتح مجلس تحقيقي بحقهم، ضمن منطقة الكرادة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضي، وجَّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحقِّ عناصر شرطة اعتدوا على مواطن في بغداد،  وأكد أن حقوق الإنسان فوق كلِّ اعتبار، وأنه لا يسمح إطلاقاً بالاعتداء على أيِّ مواطن مهما كانت الأسباب، مشيراً إلى أنَّ هذه التصرفات الفردية من قبل هذه العناصر المسيئة لا تمتّ بصلة إلى أخلاق وتعليمات المؤسسة الأمنية.

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