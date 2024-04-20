فيديو وصورة.. المحمداوي وآثار قصف "كالسو العسكرية" صباح اليوم

شفق نيوز/ أظهرت مقاطع فيديو صوت صباح اليوم السبت، آثار القصف الذي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، ليلة أمس، كما أظهرت صورة، حضور رئيس هيئة اركان الحشد الشعبي ابو فدك المحمداوي وهو يتفقد موقع الانفجار.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بتسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تم استهدافها بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.

ونفت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، يوم السبت، صلتها بقصف استهدف مقراً للحشد الشعبي شمال محافظة بابل.

وقالت القيادة في تدوينة على منصة "X": "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم. تلك التقارير غير صحيحة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق.