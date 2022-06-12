فيديو .. هروب متهم من أمام محكمة جنوبي العراق وغرق عنصر أمن لاحقه

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متهم فر من أمام المحكمة في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن متهماً تمكن من الهروب من أمام محكمة استئناف القادسية وسط محافظة الديوانية، وعلى اثر ذلك قام احد عناصر الامن بملاحقته حتى غرق في نهر الديوانية الموجود بالقرب من المحكمة.

وأضاف المصدر أن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهم الهارب وتسليمه للجهات المختصة، مبينا أن لاتزال الشرطة النهرية تبحث عن جثة عنصر الامن الغريق.

بدورها قالت شرطة الديوانية في بيان اليوم، إنه بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني وحال ورود معلومات تؤكد على هروب أحد المتهمين بالقرب من محكمة تحقيق الديوانية والمطلوب إلى محكمة محافظة ذي قار عن قضية تتعلق بالسرقة، وجه الزركاني بتشكيل فريق عمل عالي المستوى لمتابعة الموضوع".

ووفقا للبيان فإنه تم نشر المفارز وتطويق المنطقة التي هرب باتجاهها المتهم الذي تم القبض عليه من قبل قوة من مركز شرطة التحدي مختبأ في أحد الهياكل بالقرب من المستشفى التركي في منطقة حي رفعت.

كما أشار البيان إلى أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خبر وفاة أحد أفراد المفرزة غرقا في محل الحادث ولا صحة لهذا الخبر كون المنتسب يتمتع بصحة جيدة.