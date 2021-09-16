فيديو.. هجوم مسلح يستهدف عنصراً بكتائب حزب الله جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن عنصراً بكتائب حزب الله أصيب بجروح خطيرة نتيجة هجوم مسلح استهدفه في البصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار من مسدس في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تجاه عنصر بكتائب حزب الله/لواء 45، يدعى (هـ.ع.ع.ع.)، اثناء مروره بسيارته الخاصة قرب مطعم فلس في منطقة الحكيمية بمحافظة البصرة، ما أسفر عن إصابته بعدد من الرصاصات في مناطق الكتف الايسر والصدر واليد اليمنى".

وأوضح المصدر، أنه "تم على الفور نقل المصاب الى مستشفى الفيحاء التعليمي لغرض اجراء عملية جراحية"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالحادث".