فيديو.. أنصار الصدر يحررون بـ"القوة" أربعة موقوفين من مركز شرطة في النجف بعد محاصرته

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، بأن العشرات من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حاصروا مركز شرطة حي ميسان وسط مدينة النجف، وتمكنوا من إطلاق سراح أربعة موقوفين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتجاج جاء بعد أن اعتقلت القوات الأمنية أربعة عناصر من سرايا السلام، الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، أثناء محاولتهم رفع رايات تمثل التيار فوق مجسرات الزهراء وسط النجف، حيث منعتهم القوات واعتقلتهم بعد مشادة كلامية نشبت بين الطرفين".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه: "لاحقاً، تجمع أكثر من 200 شخص من أنصار التيار الصدري وقاموا بتطويق مركز شرطة حي ميسان، وتمكنوا من إطلاق سراح المعتقلين بعد محاصرة المركز".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية وقفت عاجزة أمام الأعداد الكبيرة للمتجمعين، ولم تتمكن من السيطرة على الموقف أو إعادة الموقوفين إلى الحجز".