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فيديو.. مقتل مدني واندلاع نزاع عشائري شمالي البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-16T18:11:13+0000
فيديو.. مقتل مدني واندلاع نزاع عشائري شمالي البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بمقتل مدني من قبل مسلحين مجهولين، واندلاع نزاع عشائري، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني في ناحية كرمة علي شمالي البصرة، وأردوه قتيلاً في الحال، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين في منطقة الماجدية بقضاء الهارثة شمالي المحافظة، أدى إلى توقف حركة السير بين مناطق شمالي البصرة ومركزها نتيجة لكثافة المواجهات.

وتشهد المحافظات الجنوبية في العراق اندلاع نزاعات عشائرية بين وقت وآخر إلا أن محافظة البصرة وخاصة مناطقها الشمالية تعد الأكثر سخونة وخطورة في هذا الجانب.

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