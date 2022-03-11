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فيديو .. مصرع 11 شخصا بحادث مروع على طريق الحلة - بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-11T08:48:12+0000
فيديو .. مصرع 11 شخصا بحادث مروع على طريق الحلة - بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 15 شخصا بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع بين الحلة وبغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على الطريق العام الدولي الرابط بين الحلة وبغداد بين عجلتين أحداهما (حافلة)، والأخرى (صالون صغيرة) مما أدى لمصرع 11 شخصا وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وبين المصدر، ان "حصيلة الوفيات قد ترتفع في الساعات المقبلة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية وعجلات الاسعاف طوقوا مكان الحادث وقاموا بنقل الجثث إلى الطب العدلي والجرحى لأقرب مستشفى لتلقي العلاج".

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