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فيديو.. مشاهد جديدة لمنزل الكاظمي بعد استهدافه

Category: أمـن

Date: 2021-11-07T14:06:22+0000
فيديو.. مشاهد جديدة لمنزل الكاظمي بعد استهدافه

شفق نيوز/ نشر مشرق عباس، مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مشاهد مصورة لمنزل الأخير بعد تعرضه لاستهداف بطائرة مسيرة.

وقال عباس في تغريدة له، "بعض الصور لآثار الغدر الارهابي الذي استهدف منزل الرئيس الكاظمي وهو المنزل الذي يسكنه منذ 2003".

https://twitter.com/mushreq_abbas/status/1457343526069575681

ودعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، إلى التهدئة وضبط النفس، بعد محاولة اغتياله خلال قصف مقر إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أفادت بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

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