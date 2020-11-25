فيديو.. مسلحون يفتحون النار على ناشطين إثنين في بغداد

شفق نيوز/ أصيب ناشط مدني، يوم الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن المسلحين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه الناشطيّن عمر الطائي، وأكرم عذاب في منطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة عذاب بجروح.

وأضاف أنه تم نقل عذاب إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

ويتعرض ناشطون إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية، على يد مجاميع مسلحة، وارتفعت وتيرتها منذ احتجاجات تشرين الأول 2019.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.