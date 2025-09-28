فيديو .. مسلحون يطلقون النار صوب متظاهرين أمام شركة نفط البصرة

شفق نيوز - البصرة

افاد مصدر في شرطة محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الأحد، أن مسلحين يستقلون عجلة تحمل لوحات تسجيل حكومية أطلقوا النار تجاه متظاهرين من خريجي الجامعات المطالبين بالتعيين، وذلك أمام بوابات شركة نفط البصرة.

وتداول مدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة مسلحة يرتدون ملابس سوداء اللون، وقد ترجلوا من عجلة دفع رباعي سوداء اللون ايضا ليطلقوا الرصاص فوق رؤوس مجموعة من المتظاهرين، في حين حاولت سيارة مماثلة دهس تلك المجموعة.

ووفقا للفيديوهات فقد غادرت السيارتان مكان الحادث الى جهة مجهولة، ولم تُعرف اذا ماكان هناك إصابات بين صفوف المتظاهرين وهم من كلا الجنسين النساء والرجال.

هذا ولم يصدر، أي موقف رسمي من الجهات الامنية في محافظة البصرة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أحد المقاطع المتداولة للحادث كما هو مبيّن أدناه: