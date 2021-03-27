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فيديو.. مسلحون مجهولون يستهدفون تجمعا لمواطنين في قضاء الرفاعي

Category: أمـن

Date: 2021-03-27T18:19:50+0000
فيديو.. مسلحون مجهولون يستهدفون تجمعا لمواطنين في قضاء الرفاعي

شفق نيوز/ نفذ مسلحون مجهولون، يوم السبت، هجوما مسلحا على مجموعة من المواطنين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مجهولين يستقلون دراجة وسط قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار نفذوا هجوما مسلحا على مجموعة مواطنين قرب احد المحال التجارية"، مشيرا إلى أن "المواطنين الذين تم استهدافهم أنصار للقائممقام المستقيل عمار الركابي".

وأضاف المصدر؛ أن "الهجوم أصاب العامل في المحل التجاري الذي كانوا بجنبه بعد تمكن أنصار الركابي من الهروب".

ولفت إلى أن "المصاب تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

من جانبه، أوضح مصدر آخر تفاصيل الحادث لوكالة شفق نيوز، قائلا إن "الهجوم كان يستهدف الناشط فقار الحجي الذي منه إلا أن شخصاً كان برفقته أصيب بجروح".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

وكان الركابي، قد أكد الاثنين 22 آذار 2021، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.

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