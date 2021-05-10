فيديو.. قوة أمنية تنتشر في قضاء الشامية للبحث عن منفذي اغتيال مراسل صحفي

شفق نيوز/ انتشرت قوة أمنية كبيرة في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، يوم الاثنين، عقب محاولة اغتيال تعرض لها أحد الصحفيين في المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوات أمنية كبيرة أحكمت قبضتها على قضاء الشامية في محافظة الديوانية مكان محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن.

وأضاف المصدر؛ أن المحافظ زهير الشعلان وقائد شرطة المحافظة اللواء حيدر منخي يشرفان على اللجنة المشكلة لغرض الكشف عن ملابسات حادث اغتيال حسن.

وأشار إلى إغلاق جميع مداخل ومخارج قضاء الشامية لحين الانتهاء من أعمال التحقيق للكشف عن الجناة.

وفي الأثناء؛ قامت الكوادر الطبية بنقل المراسل التلفزيوني المصاب احمد حسن الى مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن حسن تم نقله بواسطة سيارة اسعاف تحت إشراف كادر طبي متخصص.

وكان مصدر أمني، قد أفاد فجر يوم الاثنين، بتعرض مراسل فضائية الفرات احمد حسن، لإصابة خطرة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما تعرض أحمد حسن لهجوم مسلح مجهول قرب منزله بقضاء الشامية في الديوانية، وأصابه برصاصة في منطقة الرأس.

وأضاف أن احمد حسن نقل إلى المستشفى.

ويأتي الحادث بعد يوم من اعتقال الناشط البارز في احتجاجات محافظة كربلاء بهاء الوزني برصاص مسلحين مجهولين.