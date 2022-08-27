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فيديو.. قوات أمنية تقتل اربعة "ارهابيين" في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-08-27T07:29:40+0000
فيديو.. قوات أمنية تقتل اربعة "ارهابيين" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن عملية قتل اربعة "ارهابيين" قدموا من "بحيرة وجبل" في ديالى، وعرضت مقطع فيديو للعملية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى من اكتشاف تحركات لعناصر من عصابات داعش الإرهابية قادمين من جبل وبحيرة حمرين".

وبينت أن "هذه العناصر حاولت التعرض على كاميرات المراقبة الرئيسية، إذ تم التصدي لهم من قبل قوة من اللواء ٥٣ بالفرقة الأولى، مما دفعهم الى الهروب".

وأوضحت أن "قواتنا الأمنية لاحقت هذه العناصر الإرهابية وقتلت ٤ إرهابيين منهم وجرحت آخرين". 

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه مقطع فيديو للعملية وفق ما ورد من خلية الاعلام 

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