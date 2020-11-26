فيديو.. عناصر من "ربع الله" ينهالون بالضرب على عاملتين بمركز مساج أمام الملأ ببغداد

تحصلت وكالة شفق نيوز على مقطع فيديو يظهر لحظة مهاجمة عدد من عناصر "ربع الله" لعاملات في مركز المساج الذي تعرض لهجوم وحرق في وقت سابق من مساء الخميس في قلب العاصمة بغداد.

فيديو.. "ربع الله" يحطمون مركزا للمساج ويضرمون النار فيه ببغداد

ويظهر المقطع كيفية قطع الشارع الرئيس في منطقة 42 في الكرادة ببغداد، حيث تجمع عدد من تلك العناصر وانهالوا بالضرب المبرح بالهراوات على فتاتين وأمام الملاً.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن اربع فتيات تعرضن لاعتداء بالضرب وقص الشعر بعد جذبه بقوة خلال اخراجهن من المركز، كما تعرض شخصين كانا داخل المركز لإصابات نتيجة الضرب.

وأضاف أن تلك العناصر اقدمت على تدمير المركز ومن ثم حرقه.