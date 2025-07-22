فيديو على فيسبوك يقود لاعتقال مطلقي نار في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمَين أقدما على إطلاق عيارات نارية في منطقة سكنية، بعد ساعات من تداول مقطع فيديو يوثّق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قاطع نجدة الحرية، نفذت عملية أمنية سريعة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمَين.

وأوضحت أن "فريقاً أمنياً تم تشكيله فور انتشار الفيديو لتحديد هوية المتورطين واستحصال الموافقات القضائية"، مضيفة أنه "تم تحريك قوة أمنية نجحت في تنفيذ عملية الاعتقال".

وأكدت الشرطة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

وجددت قيادة شرطة الكرخ تحذيرها من خطورة إطلاق العيارات النارية، مشددة على أن "الترويج لمثل هذه الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الصارمة".