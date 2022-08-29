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فيديو.. طائرات F-16 العراقية تدمر "كهفاً ونفقاً" في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T08:46:34+0000
فيديو.. طائرات F-16 العراقية تدمر "كهفاً ونفقاً" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، تدمير "كهف ونفق" لتنظيم داعش في محافظة الأنبار، غربي العراق، بضربتين جويتين لطائرات F_16 العراقية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تابعت إحدى الأوكار وهي عبارة عن كهف ونفق شمالي مدينة راوه، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة، وقد عملت هذه المفارز بإعطاء معلومات استخبارية دقيقة للأبطال في طيران القوة الجوية الذين نفذوا ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل".

وأوضحت ان "قوة من الفرقة السابعة شرعت الى تفتيش المكان المستهدف، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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