فيديو.. "ربع الله" يحطمون مركزا للمساج ويضرمون النار فيه ببغداد

شفق نيوز/ نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ربع الله" مقطعا مصورا يظهر أشخاصا يحطمون محتويات مركز للمساج في العاصمة بغداد يوم الخميس، وذلك إشعال النيران فيه.

وأظهر الفيديو مجموعة أشخاص ملثمين يرتدون ملابس مكتوب عليها "ربع الله" ويحملون هراوات يضربون بواسطتها فتيات، يبدو انهن من العاملات في مركز شيلان للمساج في منطقة الكرادة ببغداد.

كما قام هؤلاء بتكسير محتويات المركز، بينما كانوا يرددون "لبيك يا زهراء".

وفي وقت لاحق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع داخل مركز شيلان للمساج".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت للسيطرة على النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ"، مشيرا إلى أن الحريق مفتعل.

وجماعة "ربع الله" مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبين من خطاباتها بأنها تعمل لصالح الفصائل المسلحة العراقية التي تتولى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

واشتهرت بنشر أخبار الهجمات التي كان مجهولون يشنونها على قوافل امدادات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حتى إنها كانت تنشر بعض الأحداث قبل وقوعها.

غير أن هذه الجماعة بدأت تظهر بوتيرة متسارعة على أرض الواقع، ويقتحم أفرادها مؤسسات صحفية أو حزبية وغيرها وتضرم النيران فيها ببغداد بحجج مختلفة بينها عدم احترام الحشد الشعبي أو مراسيم عاشوراء.

كما زادت وتيرة هجمات يشنها مجهولون على متاجر لبيع الخمور في العاصمة بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وترتكب الجماعة هذه الأعمال أمام مرأى أفراد أجهزة الأمن في الغالب، دون أن تتحرك ساكناً.

من جانبها، قالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرقها أخمدت "حادث حريق اندلع في مركز للمساج داخل فندق جبل لبنان في منطقة الكرادة ساحة عقبة بن نافع".

وأضافت أن "ثمانية فرق للدفاع المدني باشرت بانقاذ النزلاء بالتزامن مع تطويق النيران ومنع توسعه إلى الطوابق الاخرى وتحجيم خسائرها المادية وانهاء الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية تذكر مع طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".