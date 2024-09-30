فيديو.. إحباط قصف جديد ببغداد بعد تفكيك منصة صواريخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الثلاثاء، بتفكيك منصة تحمل ثلاثة صواريخ معدة للإطلاق غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المنصة كانت في ساحة متروكة في منطقة العامرية، وتمكنت القوات الأمنية من تفكيكها وإبطالها.

وسبق لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، إن قصفاً بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والاخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الارهاب، والأخر قرب مدرج في المطار المدني،

كما لفت المصدر إلى أن مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.