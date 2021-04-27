فيديو "جنس مثلي" يشعل نزاعاً يخلف قتلى وجرحى في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري وقع في قضاء الزبير، على خلفية مقطع مصور جنسي انتشر قبل سنوات في مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر رجلين يمارسان الجنس المثلي واشتهرت الواقعة محلياً باسم "أبو الدارسين".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع بين عشيرتي الصريفات والعبودة، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وانتهى بمقتل شخصين وإصابة اخر بجروح".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود إلى واقعة (الدارسين) اللااخلاقية والتي قتل على إثرها احد افراد عشيرة الصريفات".

وتعود الواقعة إلى شباط 2017، عندما انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رجلاً مسناً يمارس الجنس مع رجل آخر.

وفي أعقاب انتشار الفيديو، ظهر الرجل المسن في مقطع آخر ليبرر ما جرى وقال إن من قام بتصويره وضع له مادة مخدرة في شاي الدراسين مما جعله يتصرف دون وعي، وقام بالاعتداء جنسياً عليه وتصويره.

وقتل الرجل على يد ابنه غسلاً للعار في ذلك الوقت، كما اندلع نزاع عشائزي، بشأن المقطع المصور إلا أنه انتهى بالصلح، قبل أن يندلع النزاع مجددا اليوم الثلاثاء.

ويعتبر المجتمع العراقي محافظاً ولا يتقبل مثل هكذا ممارسات حتى أنه لا يتقبل فكرة ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة خارج إطار الزوجية.