فيديو .. جرحى بهجوم بقنبلة استهدف منزلا اثر مشاجرة وسط البصرة

شفق نيوز/ أصيب عدد من الأشخاص يوم السبت جراء هجوم تعرضوا له بقنبلة يدوية أثناء مشاجرة وقعت في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن سبعة أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة بهجوم برمانة يدوية على منزل إثر شجار في وسط البصرة.

في غضون ذلك أفادت مديرية مكافحة المتفجرات في بيان، بأن خبراء مكافحة المتفجرات ( صقر بغداد ) عالجوا رمانة يدوية رميت على احد المنازل في منطقة الكرادة شارع الصناعة وسط بغداد.

وأضاف البيان أنه تبين انها رمانة جاهزة للأستخدام مرمية على دار احد المواطنين تمت معالجتها وفق الاجراءات القياسية.

وكان طفل في العاشرة من العمر قُتل يوم أمس الجمعة إثر القاء قنبلة يدوية (رمانة) أمام منزله في ناحية النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد.