فيديو.. تصعيد على الحدود العراقية: طائرات مسيّرة تخترق الأجواء الإيرانية والدفاعات الجوية تتصدى

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء الخميس، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرات مسيّرة "مجهولة الهوية" بالقرب من مدينة عبادان (المحمرة) جنوب غربي البلاد، على مقربة من الحدود مع العراق.

ووفق مشاهد مصوّرة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أطلقت وحدات الدفاع الجوي الإيرانية نيرانًا مكثفة باتجاه ثلاث طائرات مسيرة على الأقل، كانت تحلّق في أجواء مدينة عبادان، وسُجّل سقوط واحدة منها داخل منطقة "الخرم" ضمن حدود ناحية السيبة العراقية، المحاذية للحدود الإيرانية.

وقال مصدر أمني في البصرة، إن "المشاهد الميدانية التي وثقها المواطنون في السيبة تظهر تأهبًا أمنيًا واستنفارًا كبيرًا منذ الساعة التاسعة من مساء الأربعاء وحتى بعد منتصف الليل"، مشيرًا إلى أن عمليات التصدي ما تزال متواصلة من الجانب الإيراني.

وأوضح أن "التحليق الكثيف للمسيّرات في المنطقة، أعقبه استنفار أمني على الجانب العراقي أيضًا، تحسبًا لأي تطور محتمل أو خرق للأجواء العراقية".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء الحذر بعد إعلان عن وقف إطلاق نار بين اسرائيل وإيران، في أعقاب تصعيد مسلح غير مسبوق، تضمن ضربات جوية نفذتها واشنطن على ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عقب الهجوم أن "البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره كليًا"، مؤكدًا أن الطائرات الأميركية "أصابت أهدافها بدقة عالية".

لكن تقييمات استخباراتية أميركية سرّبت لاحقًا شككت في هذا الادعاء، معتبرة أن الضربات "أخّرت" البرنامج النووي لبضعة أشهر فقط، دون تدمير مخزون اليورانيوم أو أجهزة الطرد المركزي بشكل كامل.