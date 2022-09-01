فيديو .. بغداد تحتضن أول معرض من نوعه للأمن السيبراني 

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، عن احتضان العاصمة بغداد معرضاً للأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز، "برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف مستشارية الأمن القومي، وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب، يقام على أرض معرض بغداد الدولي، معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، (آتسو العراق 2022) بدورته الثانية، للفترة من 4-7 أيلول 2022.

وبين المصدر، أن المعرض يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة والاطلاع على أحدث المعدات والتقنيات وأنظمة الاستخبارات المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات الأمنية والاستخبارية مع الشركات الدولية المشاركة في المعرض، من أجل مواكبة أحدث النظم المتطورة ورفد الدولة وقطاعاتها بكل ما تحتاجه لتطوير قدراتها في هذا المجال.