فيديو.. بدء نقل وجبة جديدة من عوائل عناصر "داعش" من مخيم الهول إلى الجدعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بنقل وجبة جديدة من عوائل عناصر "داعش" من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الوجبة الجديدة من المقرر أن تصل اليوم الجمعة، عبر عشرات الحافلات.

وقال إن عملية النقل تحت حماية امنية مشددة والعوائل ستدخل عبر منفذ ربيعة الحدودي.

وخلال الشهور الماضية، أعلن العراق إعادته مئات من عائلات تنظيم "داعش" من العراقيين المتواجدين في مخيم الهول السوري.

ويضم مخيم الهول آلاف العوائل النازحة اغلبهم من عائلات "داعش" فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار أثناء سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017.