فيديو.. انفجاران يستهدفان مقراً للحلبوسي والخنجر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع انفجارين استهدفا مقرين الأول لحركة "تقدم" والآخر لحركة "عزم" في العاصمة بغداد.

ويرأس حركة "تقدم" محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، وحركة "عزم" خميس الخنجر.

وقال أعضاء في حركة تقدم لوكالة شفق نيوز، إن عبوة محلية الصنع انفجرت داخل المقر في منطقة الاعظمية محلة 308 الشارع العام، مما ادى لوقوع أضرار مادية فقط.

وأضاف "بعد التفتيش تبين وجود عبوة ثانية محلية الصنع غير منفجرة وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي".

بموازاة ذلك، استهدف انفجار مماثل مكتباً لتحالف "عزم" في منطقة اليرموك في العاصمة بغداد، مخلفاً أضراراً مادية.

وكان مقر الفرع الخامس (فرع بغداد) للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تعرض فجر الخميس، لهجوم بقنبلة يدوية، أوقع انفجارها اضراراً مادية.