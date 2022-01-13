سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. انفجاران يستهدفان مقراً للحلبوسي والخنجر ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-13T23:46:35+0000
فيديو.. انفجاران يستهدفان مقراً للحلبوسي والخنجر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع انفجارين استهدفا مقرين الأول لحركة "تقدم" والآخر لحركة "عزم" في العاصمة بغداد.

ويرأس حركة "تقدم" محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، وحركة "عزم" خميس الخنجر.

وقال أعضاء في حركة تقدم لوكالة شفق نيوز، إن عبوة محلية الصنع انفجرت داخل المقر في منطقة الاعظمية محلة 308 الشارع العام، مما ادى لوقوع أضرار مادية فقط.

وأضاف "بعد التفتيش تبين وجود عبوة ثانية محلية الصنع غير منفجرة وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي".

بموازاة ذلك، استهدف انفجار مماثل مكتباً لتحالف "عزم" في منطقة اليرموك في العاصمة بغداد، مخلفاً أضراراً مادية.

وكان مقر الفرع الخامس (فرع بغداد) للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تعرض فجر الخميس، لهجوم بقنبلة يدوية، أوقع انفجارها اضراراً مادية.

related

انفجار يستهدف قوات حرس الحدود العراقية شمال دهوك

Date: 2020-07-09 12:03:02
انفجار يستهدف قوات حرس الحدود العراقية شمال دهوك

تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

Date: 2021-07-11 12:13:52
تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

Date: 2020-12-03 18:26:42
انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

مقتل مواطن واصابة اخر بانفجار عبوة في صلاح الدين

Date: 2019-11-07 14:33:49
مقتل مواطن واصابة اخر بانفجار عبوة في صلاح الدين

مقتل طفلين في انفجار أقصى جنوبي العراق

Date: 2021-04-27 15:54:22
مقتل طفلين في انفجار أقصى جنوبي العراق

انفجار يستهدف عجلة مسؤول أمني في بغداد

Date: 2021-10-24 20:24:20
انفجار يستهدف عجلة مسؤول أمني في بغداد

انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-01-21 09:03:05
انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-03-25 20:44:37
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار