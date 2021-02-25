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فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-25T04:39:17+0000
فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس باندلاع نزاع عشائري "عنيف" شمالي محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان النزاع شهد استخدام أسلحة خفيفة ومتوسط ومايزال مستمرا حتى وقت كتابة الخبر، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق أفاد مصدر أمني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، يوم الخميس، بإستهداف أمير قبائل عبودة في العراق وفي البلدان العربية بمحاولة اغتيال فاشلة.

وذكر المصدر لـ"شفق نيوز"، أن "أمير قبائل العبودة حسين علي ال خيون تعرض الى محاولة اغتيال فاشلة". 

وأضاف، أن " عملية الاغتيال نتج عنها اصابة سائقه وآخر كان برفقتهما للمستشفى".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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