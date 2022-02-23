فيديو .. المقاتلات العراقية تدكُّ كهفين يتحصن بهما داعش في كركوك

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني يوم الأربعاء بأن المقاتلات الحربية العراقية شنت غارة استهدفت بها كهفين يتحصن فيهما عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان اليوم "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".

ووفقا للبيان فإنه "تم تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة الى المكان المستهدف".

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه التسجيل الفيديوي للضربة الجوية: