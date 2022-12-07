القوة الجوية العراقية تدمر وكراً "مهماً" لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، تدمير وكر مهم لتنظيم داعش ضمن قاطع كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيران القوة الجوية ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، استهدف بواسطة طائرة( سيزنا كرفان) وكراً مهماً للإرهابيين وهو مقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

واشارت الخلية الى "تدمير الوكر بالكامل وتحويله الى ركام".