فيديو .. القوات العراقية تقتل داعشياً وتحاصر آخرين من التنظيم جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، أن القوات العراقية تمكنت من قتل عنصراً في تنظيم داعش جنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات تواصل محاصرتها لعناصر آخرين بعد قتلها لذلك العنصر.

وأضاف المصدر أن قوة امنية مشتركة والحشد الشعبي وابناء العشائر يحاصرون عناصراً من تنظيم داعش قتلوا مزارعاً في قريتي "شنف" و"تل حميد" بناحية النمرود جنوب شرق الموصل.

وكان مصدر أمني في نينوى قد أفاد في وقت سابق من اليوم بمقتل مزارع ومنتسب في الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين بينهم جنود وقيادي بالحشد اشر هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش الارهابي جنوب شرقي المحافظة.