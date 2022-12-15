فيديو .. السوداني يستجيب لمناشدة ضابط في الجيش العراقي شكا من الفساد في المؤسسة العسكرية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات المناشدة التي وجهها ضابط في الجيش العراقي شكا من الفساد في المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان اليوم، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومن أجل الوقوف على ما تم طرحه من قبل الرائد علاء حاتم نايف المنسوب الى قاطع الدفاع الجوي الثالث في مواقع التواصل الاجتماعي، التقى وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي، الضابط صاحب الشكوى واستمع الى ملابسات الموضوع الذي طرحه في التصوير الفيديوي".

وأوضح أن الوزير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الموضوع بالكامل ومحاسبة المقصرين وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة في حال تبين صحة المعلومات التي تم طرحها، مشدداً على ضرورة أنصاف المظلوم وعدم السماح بالمساس بسمعة ومهنية القوات المسلحة والتقيد بانضباطية واخلاقيات المهنة

وبتوجية من رئيس الوزراء التقى الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الضابط انفاً واستمع الى تفصيل كامل عن الموضوع، مؤكداً على متابعة مجريات سير التحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه بالسرعة الممكنة، مبيناً أن قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن والاستقرار ويجب العمل على التواصل الدائم معها، وفقا للبيان.

وتنشر وكالة شفق نيوز المناشدة أدناه: