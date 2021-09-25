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فيديو.. الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-25T19:27:05+0000
فيديو.. الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" في الموصل

شفق نيوز/ أخمد الدفاع المدني، يوم السبت، حريقاً اندلع في ساحة وقوف السيارات والمعدات الثقيلة في منطقة الكرامة الصناعية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وتمكنت مفارز الدفاع المدني، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، من "السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في خزان ثابت لمادة الكاز وايل سعة 10 آلاف لتر وسيارة نوع سكانيا سعة 10 آلاف لتر والذي امتد إلى الآليات الموجودة في داخل الساحة لكن تمت السيطرة عليه قبل وصول النيران الى الاليات الثقيلة والشاحنات المركونة في الساحة".

وتابع المصدر أن "عدة دقائق كانت تفصل عن وقوع كارثة كبرى تؤدي الى احتراق عشرات الشاحنات الموجودة في الساحة".

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