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فيديو ..الجيش العراقي يزيل صورة "عبدالله أوجلان" في سنجار وأنصار العمال يحتجون

Category: أمـن

Date: 2022-02-12T12:39:55+0000
فيديو ..الجيش العراقي يزيل صورة "عبدالله أوجلان" في سنجار وأنصار العمال يحتجون

شفق نيوز/ خرج العشرات من أنصار حزب العمال الكوردستاني من أبناء الطائفة الإيزيدية اليوم السبت في قضاء سنجار احتجاجاً على إزالة صورة زعيم الحزب "عبدالله أوجلان" المعتقل لدى السلطات التركية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مناصري حزب من الإيزيديين خرجوا بوقفة احتجاجية تنديداً بقيام قائد الفرقة المشاة العشرين العميد الركن اثير حمزة صورة (عبد الله اوجلان) من حي اليرموك داخل مركز قضاء سنجار.

وكان القائد العسكري العراقي قد وصف في تسجيل فيديوي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "(أوجلان) بالارهابي وبأنه سيحاسب كل من يعيد رفع صوره في مركز القضاء"

ورفع قائد الفرقة العلم العراقي بدلاً من صورة اوجلان وهدد كل من يحاول ازالة ذلك العلم واستبداله بأي صور أخرى.

وسبق ان قام الجيش العراقي في مطلع العام الحالي بإزالة تمثال القيادي في وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) "زردشت شنكالي" الذي قُتل بضربة جوية للطائرات الحربية التركية.

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