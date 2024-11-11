فيان دخيل تتهم الهجرة الاتحادية بـ"هدر" أموال النازحين بطرق "غير مشروعة"

شفق نيوز/ اتهمت النائبة فيان دخيل، يوم الاثنين، وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية بـ"هدر" الأموال المخصصة للنازحين بطرق "غير مشروعة".

وقالت دخيل خلال افتتاحها مكتباً جديداً لتوزيع البطاقة الوطنية للنازحين في محافظة دهوك، إن "ذلك يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في المخيمات".

وأضافت أن "الحكومة الاتحادية خصصت موازنة ضخمة لوزارة الهجرة، إلا أن الوزارة تقوم بصرف هذه الأموال على غير المستحقين، بينما يترك النازحون في المخيمات دون تلقي أي تعويضات تُذكر، مما يجعل مستقبلهم في تلك المخيمات مجهولاً ومعقداً".

وأشارت دخيل إلى أن "عدداً كبيراً من النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية في سنجار لم يحصلوا حتى على منحة الـ4 ملايين دينار التي وُعِدوا بها، في حين تم تسليم شيكات لبعض العائدين دون أن تُصرف تلك الشيكات، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد والصعوبات للعائدين".

كما أكدت دخيل أن "منطقة سنجار ما زالت تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية"، متسائلة عن "كيفية تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم في ظل هذه الظروف الصعبة والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية".

وأوضحت أن "هذه العوامل تجعل العودة إلى سنجار أمراً محفوفاً بالتحديات"، مشيرة إلى ضرورة أن "تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية للنازحين في المخيمات والعائدين منهم إلى مناطقهم الأصلية".