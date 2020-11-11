"فوضى ورعب" يسودان أسخن نواحي ديالى.. ومديرها يستقيل

شفق نيوز/ افاد مصدران محلي وأمني يوم الأربعاء بأن أجواء الفوضى والرعب تسود أكبر نواحي محافظة ديالى جراء النزاعات العشائرية المسلحة المتواصلة وهو ما دفع مدير الناحية لتقديم استقالته.

وقال مدير ناحية ابي صيدا بالوكالة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز ان "فوضى عشائرية ورعب يسودان ناحية ابي صيدا بسبب اشتباكات العشائر جراء اهمال الحكومة الاتحادية لملف الناحية وعدم احتواء النزاعات والفوضى المسلحة إلى جانب بقاء سلاح منفلت بيد جماعات وعشائر دون اي رادع امني يطمئن السكان المدنيين".

وأضاف أن "الاقتتال العشائري تسبب بنزوح الكثير من الاسر، ولم نعد قادرين على تحمل الاوضاع المأساوية التي يعانيها سكان ابي صيدا، ما دفعنا لتقديم طلب استقالة للمحافظ لإعفائنا من ادارة الناحية".

واكد الحيالي انه وافق على تولي منصب إدارة ابي صيدا بالوكالة لدواع انسانية وتسيير امور المواطنين الحياتية اداريا، منتقدا إهمال اوضاع الناحية رغم المناشدات والمطالب الكثير على مر الشهور الماضية.

ولفت الى "استغلال الارهاب لاوضاع ابي صيدا وتنفيذ مخططات وهجمات ارهابية تحت ذرائع النزاع العشائري".

من جانبه، كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز عن توجه قوة من بغداد الى ابي صيدا لاحتواء الاضطرابات العشائرية وتهدئة الاوضاع.

ويأتي هذا التحرك بعد أن كلف المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي بضبط الأمن في ديالى.

وتسود ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) نزاعات عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.

كما تشهد الناحية بين فترات متباينة هجمات يشنها مسلحو داعش على أهداف مدنية وعسكرية، ما يوقع خسائر بشرية.