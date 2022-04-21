فوج مدرع وقوات عسكرية وحشدية.. النجف تستعد لإحياء ذكرى "استشهاد الأمير"

شفق نيوز/ اعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، يوم الخميس، عن المباشرة بخطة أمنية خاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، وإحياء ليالي القدر.

وقال الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جميع الأجهزة الأمنية وباسناد من فرقة الامام علي القتالية والحشد الشعبي، ستشارك بالخطة الأمنية، كما ستصل تعزيزات من خارج المحافظة من الفوج الخامس اللواء المدرع ٣٥ بالفرقة التاسعة من الجيش العراقي.

وأشار إلى وصول تعزيزات من الدراجات النارية والعجلات من مديريات مرور بغداد وديالى والديوانية، إلى جانب فرق من الدفاع المدني لمحافظات بابل والديوانية والمثنى، ومفارز (k9) المساندة من الديوانية والمثنى وبابل وواسط.

وبين الوائلي أن تنفيذ الخطة سيكون تحت إشراف قيادة الشرطة النجف خلال أيام الزيارة، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية تتصف بالمرونة وتراعي حركة الزائرين وتوفر انسيابية الحركة للعجلات والمواطنين.

ويصادف يوم السبت المقبل الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب، وبالتزامن مع هذه المناسبة أعلنت عدة محافظات في وسط وجنوب العراق تعطيل الدوام الرسمي، كما يُحيي المسلمون الشيعة الليالي فردية العدد في آخر عشرة أيام من شهر رمضان لارتباطها بليلة القدر المقدسة لدى المسلمين عموماً.