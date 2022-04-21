سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوج مدرع وقوات عسكرية وحشدية.. النجف تستعد لإحياء ذكرى "استشهاد الأمير"

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T18:09:52+0000
فوج مدرع وقوات عسكرية وحشدية.. النجف تستعد لإحياء ذكرى "استشهاد الأمير"

شفق نيوز/ اعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، يوم الخميس، عن المباشرة بخطة أمنية خاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، وإحياء ليالي القدر.

وقال الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جميع الأجهزة الأمنية وباسناد من فرقة الامام علي القتالية والحشد الشعبي، ستشارك بالخطة الأمنية، كما ستصل تعزيزات من خارج المحافظة من الفوج الخامس اللواء المدرع ٣٥ بالفرقة التاسعة من الجيش العراقي.

وأشار إلى وصول تعزيزات من الدراجات النارية والعجلات من مديريات مرور بغداد وديالى والديوانية، إلى جانب فرق من الدفاع المدني لمحافظات بابل والديوانية والمثنى، ومفارز (k9) المساندة من الديوانية والمثنى وبابل وواسط.

وبين الوائلي أن تنفيذ الخطة سيكون تحت إشراف قيادة الشرطة النجف خلال أيام الزيارة، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية تتصف بالمرونة وتراعي حركة الزائرين وتوفر انسيابية الحركة للعجلات والمواطنين.

ويصادف يوم السبت المقبل الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب، وبالتزامن مع هذه المناسبة أعلنت عدة محافظات في وسط وجنوب العراق تعطيل الدوام الرسمي، كما يُحيي المسلمون الشيعة الليالي فردية العدد في آخر عشرة أيام من شهر رمضان لارتباطها بليلة القدر المقدسة لدى المسلمين عموماً.

related

الحكومة المحلية في النجف تصدر توضيحا بشأن الطائرة المسيرة

Date: 2019-12-07 15:12:51
الحكومة المحلية في النجف تصدر توضيحا بشأن الطائرة المسيرة

الاطاحة بـ"أكبر عصابة" لسرقة الهواتف والحقائب النسائية في النجف

Date: 2021-03-30 13:46:33
الاطاحة بـ"أكبر عصابة" لسرقة الهواتف والحقائب النسائية في النجف

مطاردة واشتباك مسلح بين تجار المخدرات داخل ازقة النجف

Date: 2021-11-22 13:23:34
مطاردة واشتباك مسلح بين تجار المخدرات داخل ازقة النجف

النزاهة تحبط محاولة إدخال مئات الأطنان من مواد "خطرة" الى النجف

Date: 2022-01-10 10:30:31
النزاهة تحبط محاولة إدخال مئات الأطنان من مواد "خطرة" الى النجف

النجف.. انفجار يهز مدينة الكوفة

Date: 2022-03-07 16:52:50
النجف.. انفجار يهز مدينة الكوفة

وزير الداخلية يعلن خطة أمنية "عاجلة" لمحافظة ذي قار

Date: 2021-06-02 15:06:53
وزير الداخلية يعلن خطة أمنية "عاجلة" لمحافظة ذي قار

اغلاق الطرق بين المحافظات العراقية مع دخول خطة حماية الانتخابات حيز التنفيذ

Date: 2021-10-09 21:52:38
اغلاق الطرق بين المحافظات العراقية مع دخول خطة حماية الانتخابات حيز التنفيذ

نقاط تفتيش مباغتة لملاحقة المطلوبين في صلاح الدين واعتقال 3 أشخاص بديالى

Date: 2021-11-20 09:58:48
نقاط تفتيش مباغتة لملاحقة المطلوبين في صلاح الدين واعتقال 3 أشخاص بديالى