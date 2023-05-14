فوج "المهمات الخاصة" ينتشر في سامراء وسط رغبة الأهالي ببقاء الفوج السادس

شفق نيوز/ اكد مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، تولي فوج "المهمات الخاصة" الأمن الداخلي في مدينة سامراء بدلا من فوج الطوارئ السادس الذي تم سحبه الى بغداد لاغراض تعبوية.

وقال قائممقام سامراء بكر محمد شريف لوكالة شفق نيوز، إن "فوج المهمات الخاصة انتشر في مدينة سامراء بقرار من قيادة شرطة المحافظة بدلا من فوج الطوارئ السادس الذي كان يتولى الأمن الداخلي لسامراء طيلة الفترات الماضية".

واضاف، ان "سحب الفوج السادس واستبداله جاء عكس رغبات الأهالي الراغبين ببقاء الفوج السادس باعتبار غالبيته من ابناء سامراء وهو صاحب دراية امنية بتفصيليات الاوضاع الامنية بالكامل".

واستدرك، ان "الفوج السادس سحب الى معسكر (دبلن) في التاجي لأغراض تدريبية وتعبوية لمدة 3 اشهر دون الافصاح عن عودته الى سامراء او نشره في قاطع اخر".

الى ذلك قال مصدر امني رفيع في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "سحب الفوج السادس يأتي لغرض استكمال دورة تطوير وتأهيل تدريبية وتحويله الى تشكيل الشرطة الاتحادية وهو اجراء امني وقتي لرفع كفاءة العناصر الامنية".

ورجح المصدر، عودة الفوج السادس الى سامراء بعد استكمال الدورة التدريبية.

واثارت قضية سحب الفوج السادس من سامراء ضجة وسجالات مدنية وعشائرية تطالب بالابقاء عليه في سامراء تلبية لرغبة الاهالي وما حققه الفوج من نجاحات امنية انعكست ايجابيا على الاستقرار الامني في عموم سامراء.