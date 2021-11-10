فك لغز جريمة "بشعة".. قتله ثم دفن جثته في حديقة منزله ببغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص متهم بقتل رجل ودفن جثته في حديقة منزله بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ألقت القبض على مجرم قام بقتل رجل ودفنه في حديقة منزله في منطقة المنصور ببغداد وسرقة امواله المودعة في المصرف".

والضحية يدعى مصطفى أحمد عبد الرزاق، غير متزوج ولديه شقيقة تعيش في الخارج، عثر على جثته وهي مدفونة ومقيدة بسلاسل حديدية وعليها بقايا أشرطة لاصقة في حديقة منزله بمنطقة المنصور.

ووفق تقديرات مديرية مكافحة إجرام بغداد فإن الجثة كانت مدفونة هناك منذ أربعة أشهر.