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فقدان أثر ابنة ضابط بالداخلية العراقية والأمن يطلق عملية بحث بأربع مناطق ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-03T16:51:27+0000
فقدان أثر ابنة ضابط بالداخلية العراقية والأمن يطلق عملية بحث بأربع مناطق ببغداد

شفق نيوز / فقدت يوم الخميس، ابنة ضابط في وزارة الداخلية العراقية، أثناء ذهابها إلى المدرسة في حي القاهرة شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "المدعوة (ز.س) تبلغ من العمر ١٧ عاماً، فقدت صباح اليوم، ضمن منطقة الضباط التابعة لحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد، أثناء ذهابها إلى المدرسة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة عممت صورتها وأوصافها، كما جرى التبليغ بالبحث عنها، ضمن مناطق البنوك وشارع فلسطين ومنطقة الشعب بالإضافة إلى حي القاهرة، وأخذ الموضوع على محمل الجد، خصوصاً أنها ابنة أحد ضباط الداخلية".

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