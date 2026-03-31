فقدان الصحفية الأميركية "شيلي كتلسون" في بغداد

شيلي كتلسون في احد شوارع بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاً في حادثة اختفاء صحفية أميركية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الصحفية الأميركية "شيلي كتلسون" اختفت قرب فندق فلسطين في شارع السعدون، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية بدأت عمليات بحث للعثور عليها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث في المنطقة.

وتعمل كتلسون منذ سنوات من بغداد وقدّمت تقارير لوسائل إعلام دولية مثل "المونيتور"، "ذا ناشيونال"، "فورين بوليسي" وتتناول ملفات الفصائل المسلحة، العلاقات الأميركية-العراقية، وتطورات الأمن الإقليمي، وتُعرف بتغطياتها الميدانية وتحليلاتها المعمّقة حول المشهد السياسي والعسكري في العراق.