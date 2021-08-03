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أفعى تنهي حياة شرطي في ديالى وآخر ينتحر في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-08-03T09:54:26+0000
أفعى تنهي حياة شرطي في ديالى وآخر ينتحر في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى والبصرة، يوم الثلاثاء، بوفاة منتسب امني متأثراً بلدغة افعى، فيما أقدم منتسب آخر على الانتحار بحادثين منفصلين.   

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في حماية أمن المنشآت توفي، اليوم، متأثراً بمضاعفات لدغة افعى اثناء الواجب في مشروع ماء اسفل الخالص، (7 كم شمال غرب قضاء الخالص)"، مبيناً أن "الضحية توفي بعد نقله للمستشفى متأثراً بالمضاعفات والسموم".

وأوضح المصدر، أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث".

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق، أفاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، بأن مفوضاً منسوباً إلى مركز شرطة نفط الرميلة الجنوبية ويدعى حميد كاظم الصرايفي أقدم، ليلة امس، على الانتحار بواسطة مسدس في محلة العرب بقضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وأوضح المصدر، أن "سبب الانتحار غير معروف"، مشيراً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث".

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