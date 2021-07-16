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فصيل يعلق على أنباء "الاعتداء" على قيادي بارز في الحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2021-07-16T18:57:25+0000
فصيل يعلق على أنباء "الاعتداء" على قيادي بارز في الحشد الشعبي

شفق نيوز/ نفت فرقة العباس القتالية، يوم الجمعة، صحة أنباء تحدثت عن تورط مقاتليها في الاعتداء على قيادي بارز في الحشد الشعبي.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت وسائل إعلام محلية خبراً مفاده أن قوة من حماية قيادة فرقة العباس القتالية اعتدت على بعض الشخصيات القيادية في كتائب الامام علي".

وأضافت بالقول، ان "هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً".

ودعت الفرقة، وسائل الإعلام، الى "توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات المروجة له".

ووفق مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، فإن "منزل زعيم كتائب الإمام علي شبل الزيدي في منطقة الجادرية تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، دون إصابات".

وفرقة العباس القتالية من الفصائل الموالية للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، بينما تعتبر كتائب "الإمام علي" مقربة من إيران.

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