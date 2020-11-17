فصيل "يخترق" مكالمات مؤمنة بين الكاظمي وبن سلمان

شفق نيوز/ أفاد فصيل "أهل الكهف" يوم الثلاثاء بأن استخباراته تتابع المكالمات الهاتفية "المؤمنة" بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

ولم يوضح الفصيل فيما اذا تتابع المكالمات عبر الاختراق التقني أو عبر الجواسيس في مكتب الكاظمي.

وقال "أهل الكهف" في بيان، "اُثير مؤخراً الكثير من اللغط بخصوص قبول المقاومة الإسلامية او رفضها للمشروع السعودي المراد إقامته في العراق".

وهدد الفصيل بالقول، "سنقوم باستهداف الكوادر الاستخبارية السعودية والاماراتية، المخطط لها أن تزور المحافظات العراقية المنتخبة لأقامة المشروع التخريبي"، مضيفا أن "الوجود السعودي والاماراتي في بغداد وذي قار والبصرة ونينوى والانبار، هو الاخر مرصود".

وأشار إلى أن "دوائر استخبارات المقاومة الإسلامية تتابع أدق تفاصيل تحرك العدو السعودي على الحدود العراقية وايضا تتابع الاتصالات الهاتفية(المؤمنة) بين الجانب السعودي الممثلة بعبد العزيز بن سلمان وبين الجانب العراقي ممثلة بـ كاظمي (في إشارة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) وبين امين عام رئاسة الوزراء و وزير الزراعة".

و"أهل الكهف" فصيل غير معروف، ويعتقد أنه أحد الفصائل العراقية المشكلة حديثاً بتمويل وتسليح من إيران لرعاية مصالح طهران وضرب خصومها.