سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

فصيل "يخترق" مكالمات مؤمنة بين الكاظمي وبن سلمان

Category: أمـن

Date: 2020-11-17T18:55:36+0000
فصيل "يخترق" مكالمات مؤمنة بين الكاظمي وبن سلمان

شفق نيوز/ أفاد فصيل "أهل الكهف" يوم الثلاثاء بأن استخباراته تتابع المكالمات الهاتفية "المؤمنة" بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

ولم يوضح الفصيل فيما اذا تتابع المكالمات عبر الاختراق التقني أو عبر الجواسيس في مكتب الكاظمي.

وقال "أهل الكهف" في بيان، "اُثير مؤخراً الكثير من اللغط بخصوص قبول المقاومة الإسلامية او رفضها للمشروع السعودي المراد إقامته في العراق".

وهدد الفصيل بالقول، "سنقوم باستهداف الكوادر الاستخبارية السعودية والاماراتية، المخطط لها أن تزور المحافظات العراقية المنتخبة لأقامة المشروع التخريبي"، مضيفا أن "الوجود السعودي والاماراتي في بغداد وذي قار والبصرة ونينوى والانبار، هو الاخر مرصود".

وأشار إلى أن "دوائر استخبارات المقاومة الإسلامية تتابع أدق تفاصيل تحرك العدو السعودي على الحدود العراقية وايضا تتابع الاتصالات الهاتفية(المؤمنة) بين الجانب السعودي الممثلة بعبد العزيز بن سلمان وبين الجانب العراقي ممثلة بـ كاظمي (في إشارة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) وبين امين عام رئاسة الوزراء و وزير الزراعة".

و"أهل الكهف" فصيل غير معروف، ويعتقد أنه أحد الفصائل العراقية المشكلة حديثاً بتمويل وتسليح من إيران لرعاية مصالح طهران وضرب خصومها.

related

خليجيون متهمون بشراء "سبايا" أيزيديات من داعش بمبالغ ضخمة

Date: 2019-08-06 18:08:27
خليجيون متهمون بشراء "سبايا" أيزيديات من داعش بمبالغ ضخمة

نتائج تحقيق امريكي: ارامكو استهدفت بـ19 صاروخ "كروز" انطلقت من العراق أو إيران

Date: 2019-09-16 07:12:21
نتائج تحقيق امريكي: ارامكو استهدفت بـ19 صاروخ "كروز" انطلقت من العراق أو إيران

الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب: رهان الحكومة عليكم

Date: 2020-08-29 12:37:24
الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب: رهان الحكومة عليكم

مكتب الكاظمي يعلن اعتقال 15 متهماً بحرق مقر "البارتي"

Date: 2020-10-17 15:12:01
مكتب الكاظمي يعلن اعتقال 15 متهماً بحرق مقر "البارتي"

الكاظمي يتوعد مطلقي الصواريخ على "الجندي المجهول" ببغداد

Date: 2020-06-18 14:18:45
الكاظمي يتوعد مطلقي الصواريخ على "الجندي المجهول" ببغداد

الكاظمي يجري تغييراً جديداً بوزارة الداخلية

Date: 2020-09-14 16:30:51
الكاظمي يجري تغييراً جديداً بوزارة الداخلية

واقعة الفيديو "غير الأخلاقي" تطيح بقائد قوات حفظ النظام

Date: 2020-08-01 19:20:25
واقعة الفيديو "غير الأخلاقي" تطيح بقائد قوات حفظ النظام

الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

Date: 2020-09-21 11:18:54
الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد