فصيل مسلح يكشف معلومات عن قصف المنزل السكني في الرضوانية ببغداد

شفق نيوز/ كشفت كتائب سيد الشهداء احدى الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي طال منزلاً سكنياً بمنطقة الرضوانية في بغداد وأودى بحياة عدد من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "لدينا ادلة تثبت تورط السفارة الأمريكية في العراق، من خلال عملائها بالوقوف خلف عمليات القصف الصاروخي، واخرها عملية قصف منزل في الرضوانية".

وبين الفرطوسي أن "هذا ليس اتهام، بل هو معلومات، فيها ادلة، فالولايات المتحدة الامريكية، تريد خلط الأوراق والتشويش على الرأي وتقوم بهكذا عمليات ايضاً حتى تعطي مبرر لنفسها بشن عمليات جوية ضد مقرات الحشد الشعبي والفصائل، كما فعلت ذلك مسبقاً" على حد قوله.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في 29 ايلول 2020، عن وقوع 5 ضحايا وجرح اثنين آخرين، نتيجة القصف، مشيرة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتوقيف القوة الأمنية الماسكة للمنطقة التي شهدت الحادث.

واتهمت الخارجية الامريكية، مجاميع مدعومة من إيران بتنفيذ عمليات المتكررة.

ويتعرض مطار بغداد الذي يضم قاعدة عسكرية امريكية الى هجوم متكرر بالصواريخ تتبناه جهات تقول إنها "مقاومة" للوجود الامريكي في البلاد، لكن واشنطن تتهم مجاميع مدعومة من إيران بالهجمات.