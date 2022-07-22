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فصيل مسلح عراقي يتبنى استهداف قاعدة تركية

Category: أمـن

Date: 2022-07-22T18:56:44+0000
فصيل مسلح عراقي يتبنى استهداف قاعدة تركية

شفق نيوز تبنى فصيلح عراقي مسلح يوم الجمعة، عملية استهداف معسكر زيلكان شمالي محافظة نينوى.

وذكر الفصيل الذي يطلق على نفسه "المقاومة الاسلامية لواء أحرار العراق" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان العملية جاءت "ثأراً لشهدائنا الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك".. 

وأضاف البيان؛ "نتبنى استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زليگان برشقة صواريخ نوع غراد ١٢٢ ملم اصابت عمق القاعدة وهذه ما هي إلا بداية".

أكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك يوم الجمعة، بسقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين لوكالة شفق نيوز؛ ان معسكر زليكان تعرض لقصف بصاروخ واحد سقط في محيط القاعدة.

ولفت إلى عدم وقوع اصابات جراء القصف، مشيرا إلى ضبط صاروخين على منصة الإطلاق.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الجمعة، باستهداف قاعدة تركية في منطقة بعشيقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عددا من الصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تركية متمركزة في منطقة بعشيقة.

وأضاف المصدر؛ أن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط قاعدة زليكان التركية العسكرية.

وأشار المصدر إلى أنه لم تحديد حجم الأضرار وإذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأتراك.

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